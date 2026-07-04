Для тепличных надо больше воды: как правильно поливать томаты

Уличные томаты получают больше влаги и реже перегреваются Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди огородников бытует всего два мнения, как часто нужно поливать томаты. Первое: ежедневно, второе: проводить редкий, но обильный полив. Агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина убеждает, что тут все дело в том, о каких томатах идет речь: тех, что растут в открытом грунте или в теплице.

По словам специалисты, «уличные» томаты не так подвержены перегреву, здесь помогает дождь, росы, выше влажность воздуха, обдувает ветер. Именно поэтому у них выше опыление и завязываемость выше.

В теплицах же, томаты испытывают огромную потребность во влаге, потому и полив должен быть равномерный, без пересушивания грунта.

- При недостатке влаги и пониженной влажности воздуха, а также перегреве, цветы не смогут опылиться и плод не завяжется. Рекомендую в теплицах время от времени постукивать томаты по стеблям, для лучшего опыления и делать это необходимо в утренние часы. В прикорневой зоне влага должна быть постоянно, но не в избыточном количестве. Корни должны дышать и развиваться. Питательные вещества, находящиеся в грунте, при пересушенной почве растения полноценно не смогут потреблять, – говорит Елена Шадрина.

Она советует, чтобы грунт меньше пересыхал и увлажнение сохранялось равномерным, замульчировать свободное пространство вокруг стебля томатов, свежескошенной или слегка подвяленной травой. Так корни не будут перегреваться и меньше будет испарение влаги.

Во время налива плодов, чрезмерный полив приведет к растрескиванием плодов, и их загниванию.

Проверить, достаточно ли влаги в нашем грунте, можно следующим способом. Взять деревянный не струганный колышек и воткнуть его в почву между томатов на 15 см в глубину. Если на колышке осталась земля, после того, как его достали, значит, увлажнение достаточное. Если колышек чистый – нужен полив, пишет tmn.aif.ru