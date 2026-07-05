Тюменцам объяснили, как уберечь себя от спонтанных покупок

После биохимии в ход вступают социальные факторы и психологическое состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Случается так, что вы вышли в магазин за хлебушком, а возвращаетесь обратно с яблочным телефоном последней модели или норковой шубой в летнюю жару. Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ объясняют с психологической и нефрофизиологической точек зрения спонтанные покупки.

Доцент Дмитрий Морковкин, отмечает, что виновата биохимия - мозг принимает финансовые решения в ходе сложнейшего взаимодействия различных его областей мозга. Тратить деньги вам позволяет дофамин, который выделяется, когда человек видит скидку. Сильные эмоциональные сигналы посылают мозгу импульсы, благодаря которым вы легко расстаетесь с деньгами. Дома, вы оцениваете свой поступок и, часто, приходит разочарование. По мнению Дмитрия Морковкина, многие покупки совершаются по привычке, без глубокого анализа, просто потому что информация была представлена в привлекательной форме.

После биохимии в ход вступают социальные факторы и психологическое состояние.

- Покупки могут использоваться как способ справиться со стрессом, скукой, грустью или попытка повысить самооценку. Мы покупаем, чтобы соответствовать, выделяться или сигнализировать о своем статусе, когда видим, что есть у других. Не стоит забывать и про физиологические факторы: усталость, голод, стресс, - уверяет профессор, д. э. н. Сергей Толкачев.

Стоит помнить, что реклама продает нам не конкретную вещь, а образ жизни и чувство принадлежности к определенному кругу. Понимание этих механизмов — первый шаг к тому, чтобы научиться сопротивляться соблазнам и принимать осознанные финансовые решения, пишет tmn.aif.ru.

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