Мобильные приложения банков обновляют версии ради безопасности

Если в банковском мессенджере пришлют фишинговую ссылку, система предупредит об опасности Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ».

Финансовые организации банков России выпускают обновленные версии мобильных приложений с усиленным шифрованием данных и автоматическим сканированием ссылок внутри чата. Это делается для безопасности самых граждан. Так, один из известных российских банков с 1 июля ввел обязательную многофакторную аутентификацию. Теперь привычного входа по логину и паролю уже недостаточно. Простые схемы авторизации окончательно уходят в прошлое - они слишком уязвимы для мошенников, которые активно используют фишинг и крадут базы данных.

Важно понимать, что новые стандарты безопасности - это не прихоть банка, а следование общерыночным требованиям. Банк России и регуляторы настойчиво рекомендуют финансовым организациям усиливать киберзащиту, внедрять многофакторную аутентификацию и отказываться от устаревших парольных методов. С 1 февраля 2026 года банки обязаны обеспечить многофакторную защиту для всех онлайн-операций.

- Если в банковском мессенджере пришлют фишинговую ссылку, система предупредит об опасности, - рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Обновленные версии приложений снижает риск случайных ошибок, но пользователям все равно стоит проверять адреса сайтов и не вводить данные карты на незнакомых страницах, предупреждают «Тюменская линия».

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