Тюменцам рассказали, можно ли сдавать в аренду ипотечную квартиру

Банк может установить условие о согласии при сдаче в аренду Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Часто арендаторы распространяют миф, что владелец ипотечной квартиры не может сдавать ее в аренду, пока не закроет ипотечный кредит полностью. Якобы квартира на тот момент принадлежит банку, и любые сделки с ней незаконны. Были случаи в России, когда квартиросъемщик требовал от владельца ипотечной квартиры долю в этом жилье, учитывая, что он платил арендную плату, которая шла на платежи по ипотеке. Даже были судебные процессы, но все они проиграны квартиросъемщиками.

Юрист Кырлан Марчел рассказал жителям Тюменской области, может ли статус заемщика лишить человека прав собственника. Он отмечает, что владелец ипотечной квартиры обязан просто заглянуть в договор между ним и банком, который может потребовать простого уведомления о том, что в залоговом жилье поселятся квартиранты. ВАЖНО, что наличие ипотеки никак не дает жильцу преимуществ в споре за квадратные метры.

Кырлан Марчел уверяет, что собственник ипотечной квартиры остается ее владельцем и может пользоваться ей, как хочет. Банк может установить условие о согласии при сдаче в аренду. Нарушение этого пункта может создать проблемы для заемщика, но не превратить квартиранта в собственника, уточняет tmn.aif.ru.

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