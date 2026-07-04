Тюменцам рассказали, как настроить фильтрацию контента на уровне сети

Эксперт рекомендовал тюменским родителям продолжать профилактическую работу и дома Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мало кто знает, но пользователи могут настраивать фильтрацию контента на уровне сети. Это позволит ограничить доступ к сайтам 18+ или ссылкам на онлайн-казино. Если вам нужно ограничить доступ к определенному контенту, у вас есть такие инструменты: антивирусные программы с функциями родительского контроля, браузерные расширения для блокировки конкретных сайтов или категорий контента и функции родительского контроля в операционных системах или специализированном ПО. Эти решения работают на уровне вашего устройства и не затрагивают общий сетевой трафик.

Директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко, уверяет, что цифровая грамотность должна формироваться с детства. Сегодня во многих школах на уроках говорят о кибербезопасности.

- Детей учат распознавать фишинговые ссылки, настраивать приватность в соцсетях и безопасно общаться в мессенджерах. Такие уроки не просто дают знания, но и вырабатывают полезные привычки, например, не переходить по сомнительным ссылкам, – отметил Алексей Демяненко.

Эксперт рекомендовал тюменским родителям продолжать профилактическую работу и дома: обсуждать с детьми онлайн-активность и вместе проверять настройки приложений, пишет «Тюменская линия».

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