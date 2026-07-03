Сердце, Мальдивы и скифское золото: что посмотреть в Тюменской области, чтобы лето запомнилось

Необычные маршруты по Тюменской области для тех, кто устал от банальных поездок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето — время открытий, и вовсе не обязательно мчаться за впечатлениями за сотни километров. Если главные жемчужины региона — Тобольск, Ялуторовск и Ишим — уже покорены, не спешите закрывать карту путешествий: в Тюменской области хватает мест, где можно по-новому взглянуть на родные края, набраться эмоций и при этом не ударить по семейному бюджету.

Редакция «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подборку локаций на любой вкус — от тихих уголков с целебным воздухом до археологических сокровищ и живописных озёр, от которых захватывает дух – куда можно рвануть на выходные, чтобы не пожалеть. Итак, что стоит увидеть в Тюменской области, чтобы лето запомнилось.

Английский парк. Начать можно с Заводоуковска – места, где история, природа и отдых сплетаются в один насыщенный маршрут. В местном краеведческом музее оживает прошлое края: тут и быт сибирских крестьян, и тайны природы, и даже мультимедийный блок про ледниковый и юрский периоды. Экскурсия здесь — не формальность, а настоящее погружение: экскурсовод расскажет такие детали, которые сами по витринам не заметишь.

Фото: Анна Горлач

Рядом — Колмаковский парк, первый в Западной Сибири регулярный английский парк, созданный ещё в XIX веке купцом Кирьяком Колмаковым. Здесь хочется замедлиться: тишина, тенистые аллеи и воздух, будто заряженный историей, делают прогулку особенно приятной.

Фото: Анна Горлач

Санаторские горки. Когда-то тут плескалось мелководное Юрское море, а сегодня на его месте — живописные возвышенности и спа-отель с водолечебницей. Отличный вариант, если хочется совместить неспешную прогулку с расслаблением.

«Тюменские Мальдивы». Так прозвали Тумашовский карьер за белоснежный песок, бирюзовую воду и сосновый лес вокруг. Все вместе они создают почти курортную атмосферу, и здесь легко забыть, что ты всё ещё в Сибири. Так, если тянет к воде и пляжному отдыху, стоит посетить это удивительный уголок.

«Тюменские Мальдивы». Так прозвали Тумашовский карьер за белоснежный песок, бирюзовую воду и сосновый лес вокруг Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ингальская долина понравится тем, кто ищет не просто красивые виды, а настоящую связь с прошлым. Это крупный археологический комплекс в междуречье Большой и Боровой Ингалы. Здесь, на стыке четырёх районов, собраны памятники разных эпох — от мезолита до Средневековья. Именно тут нашли экспонаты из коллекции «Золото скифов», ныне хранящиеся в Эрмитаже. Долина словно приглашает пройтись по следам древних людей и почувствовать, как много историй хранит эта земля.

Марьино ущелье в Исетском районе – ещё одно атмосферное место. Это балка, бывшее русло реки Исеть, с перепадом высот около 60 метров. На крутых склонах растут редкие краснокнижные растения, а на дне прячется родник. Прогулка здесь — это не только красивые фото, но и возможность по-настоящему выдохнуть и остаться наедине с природой.

Озеро Сердце в Викуловском районе. Если хочется романтики и легенд, поезжайте к этому водоему. Он и правда напоминает символ сердца, а самый эффектный вид открывается со смотровой площадки на Собачьей горе. С крутого берега видна вся долина и речка Барсук, а местные легенды добавляют месту особого шарма. Ехать от Тюмени до села Викулово около 350 километров. От Викулова до озера еще 20 километров по грунтовой дороге. Местные жители верят, что если влюбленные обойдут озеро Сердце за руки, их ждет счастливая жизнь.

Фото: vk.com/aleksandr__moor

«Викуловский Байкал» – так называют озеро Среднее за кристальную чистоту воды. Сюда едут за тишиной и рыбалкой: здесь легко забыть о городской суете и просто слушать плеск воды.

Андреевская система озёр — вариант для тех, кто любит активный отдых. Недалеко от Тюмени (20 км от города) тут можно купаться, ставить палатку, арендовать беседку или попробовать силы в виндсёрфинге. Система включает 9 больших и малых озер (Андреевское, Большое и Малое Дуванское, Грязное и др.), соединенных протоками. Площадь водной глади составляет 30 кв. км. А рядом — археологический музей заповедник: прогулка по тропе через древние городища и поселения добавит путешествию глубины.

Озеро Солёное (у села Окунево, Бердюжский район). Его иногда называют «Мёртвым морем» из-за высокой концентрации соли. Вода и донные грязи обладают оздоровительным эффектом. Инфраструктуры на берегах мало, так что всё необходимое лучше взять с собой.

Ишимские бугры (например, Гора Любви и Кучум-гора) — система склонов надпойменных террас реки Ишим. Весной здесь цветут венерины башмачки (дикие орхидеи из Красной книги).

Фото: visittyumen.ru

«Семь деревень»: туристический маршрут под таким названием – для тех, кому одной локации мало, кто хочет отдохнуть от городского ритма и увидеть Тюменскую область под новым углом. Тогда можно отправиться в необычное и в то же время душевное двухдневное путешествие по селам Червишевского района, где переплетаются исторические и культурные традиции. Как рассказали в VisitTyumen, туристический маршрут «Семь деревень» предполагает посещение сел Червишево и Мичурино, деревень Большие Акияры, Черная Речка, Костылева, Друганова.

Гости смогут увидеть древние курганы, средневековые артефакты и услышать истории о первых русских поселенцах — казаках и стрельцах. Узнать о сибирском сливочном масле, которое поставлялось ко двору английской королевы, и фермерском хозяйстве купца Памфилова. Гости попробуют этнические угощения, побывают на медовой пасеке, посетят православную церковь и мусульманскую мечеть, почувствуйте атмосферу колоритной деревни.

Фото: visittyumen.ru

Большинство локаций удобнее всего посещать на машине, а перед выездом стоит проверить прогноз погоды — особенно если цель — природные уголки вроде озёр и карьеров. Для посещения музеев лучше заранее уточнить расписание и записаться на экскурсию: в сезон хорошие программы разбирают быстро, а с гидом поездка точно получится насыщеннее.

Тюменская область умеет удивлять: порой самые яркие впечатления прячутся совсем рядом, стоит только свернуть с привычного маршрута и дать себе шанс открыть родной край заново.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, что взять в поездку на машине. Эксперты перечислили мелочи, без которых не обойтись в путешествии.

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