Среди тюменцем становится популярной оплата товаров по долям

Разделение платежа дает ощущение большего контроля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России стремительно растет популярность BNPL-сервисов. Это когда «покупай сейчас, плати потом». Инструмент, позволяющий разделить стоимость товара на несколько равных долей, превращается из маркетинговой уловки в полноценный элемент финансового планирования.

- Моя заработная плата составляет в среднем 56 тысяч рублей. Купить сразу же дорогостоящий товар мне сложно. Последний год я стала покупать товары, разделив их стоимость частями. Обычно делю на 2-4 платежа. Таким образом я купила ноутбук, удобное компьютерное кресло, золотые серьги, - рассказала молодая тюменка Анастасия.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, BNPL-сервисы это альтернатива традиционному кредитованию, особенно для молодых людей. Банк одобряет покупку за считанные минуты и нет жестких требований к кредитной истории..

- Разделение платежа дает ощущение большего контроля: вы видите конкретную сумму на каждый период, а не крупное списание сразу. В условиях инфляции это способ приобрести необходимые вещи, не откладывая покупку в долгий ящик, – добавляет он.

При этом экономисты предупреждают, что за простотой скрываются серьезные финансовые риски. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д. э. н. Сергей Толкачев согласен, что главным преимуществом метода остается беспроцентная рассрочка. Однако, при использовании нескольких подобных сервисов одновременно становится сложно отслеживать сроки платежей.

- Простота получения может привести к спонтанным покупкам, которые пользователь не сможет себе позволить в долгосрочной перспективе, - предупреждает экономист.

Бывает, что человек не справляется с платежами и тогда информация о задолженности передается в кредитные бюро. Кроме того, регулярное использование рассрочек формирует опасную привычку жить в долг, предупреждает tmn.aif.ru.

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