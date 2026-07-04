Средняя зарплата жителей Тюменской области превысила 96,4 тысяч рублей

Согласно официальной статистике, тюменцы богатеют год от года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Росстат в очередной раз решил рассмешить людей и обнародовал данные по заработным платам в регионах России с января по апрель. Жители Тюменской области удивятся, но их средняя зарплата 96 тысяч 460 рублей. С такими показателями наш регион оказался на третьем месте по заработкам в Уральском федеральном округе. По динамике роста Тюменская область вышла на второе место.

Первое место в регионах УрФО традиционно возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составила 187 тысяч 182 рубля. Основная часть жители Арктической зоны в шоке от своих доходов и в соцсетях спрашивают у Росстата: «где мои еще 100 тысяч к зарплате».

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре доходы чуть ниже, чем у ямальцев - 136 тысяч 666 рублей в среднем. Югорчанам тоже интересно, куда запропастились их еще 50 тысяч заработка в месяц.

В Свердловской области средняя заработная плата составила 92 тысячи 870 рублей, в Челябинской - 85 тысяч 284 рублей, в Курганской - 72 тысячи 859 рублей.

Прирост зарплат в Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 9,3%. У ямальцев он еще выше - аж на 10,6%.

За апрель в Тюменской области средняя зарплата была упала до 95 тысяч 902 рублей, что все равно выше на 7,8% выше прошлогоднего показателя.

В статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, уточнил «Вслух.ру».

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