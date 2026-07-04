Грозы и кратковременные дожди обрушатся на Тюменскую область 4 июля

Сегодня снова дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, в Тюменской области синоптики Тюменского ЦГМС прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозу, днем возможен град. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В Тюмени облачно с прояснениями. После обеда дожди. Ветер северный, северо-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха утром составит +19 градусов, днем +23 градуса, вечером снова +19.

В Тобольске переменная облачность, утром гроза с дождем, днем дожди. Ветер северо-восточный, северо-западный, западный 1-6 метров в секунду. Утром столбики термометров показывают +19 градусов, днем +25 градусов, вечером снова +19 градусов.

В Ишиме облачно с прояснениями, дожди, днем гроза. Ветер западный 1-8 метров в секунду. На столбиках термометров утром +17 градусов, днем +21 градус, вечером вновь +17 градусов.

В Ялуторовске облачно, с утра туман, к вечеру переменная облачность, дожди и гроза. Ветер северо-западный, северный 2-8 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +24 градуса, вечером снова +19 градусов.

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