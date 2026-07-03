«Архитектор тюменской экономики»: ушел из жизни Юрий Лесовой, строивший регион с 1970-х

Ушел из жизни архитектор тюменской экономики Юрий Лесовой. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный государственный деятель и экономист Юрий Лесовой.

В 1990-х годах он координировал программу развития Тюменской области при губернаторе Леониде Рокецком, а также долгое время преподавал региональную экономику в ТюмГУ. Юрий Иванович прибыл в Тюменскую область в 1975 году по окончании Воронежского технологического института. Многие годы он посвятил развитию хлебопекарной промышленности региона, работая на тюменском хлебокомбинате.

За свои заслуги был награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». О кончине отца сообщила его дочь Людмила. Прощание с Юрием Лесовым состоится 4 июля с 12:00 до 13:00 в траурном зале Северного похоронного дома (ул. Ю. Семовских, д. 1, стр. 2).

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