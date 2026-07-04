Тюменцам рассказали, как стоимость топлива и логистика влияют на цены в магазинах

Самая крупная статья внутри наценки – это оплата труда кассиров, продавцов и прочих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перебои с поставками топлива и рост цен на него напрямую влияют на цены в магазинах и в целом на рост инфляции. Однако, в стоимость товаров на прилавках торговых точек влияет не только топливо.

Сначала производитель закладывает в товар стоимость сырья, упаковки, оплату труда и свою прибыль. Затем наценку делает дистрибьютор, который занимается перевозкой. Третьим в цепочке становится магазин, который ставит собственную наценку. Цена произведенного товара у производителя и на кассе в магазине в итоге сильно отличается.

По словам эксперта Василия Александрова, основной вес даёт торговая наценка магазина. На большинство продуктов питания она держится в диапазоне 30–40%, на отдельные категории от 20 до 30%. На социально значимые товары наценка составляет около 10%.

Самая крупная статья внутри наценки – это оплата труда кассиров, продавцов, сотрудников склада, охраны, администрации. На втором месте в наценке располагается аренда торгового зала и склада. Для продуктового магазина есть отдельная строка расходов – электроэнергия и ЖКХ, которые необходимы для работы холодильников и морозильных камер. Также в цену входят списания и порча скоропорта, торговое оборудование, ИТ, маркетинг и налоги, в том числе НДС.

– Логистика занимает меньшую долю, чем принято думать, – развеивает страх эксперт. – Для большинства повседневных товаров это единицы процентов от итоговой цены. Логика простая: чем дальше регион от производителя и чем короче срок годности, тем дороже довезти товар целым и свежим. При этом перевозки дорожают на 10–30% в год: растут цены на топливо, не хватает машин и водителей. В цене это небольшая, но быстро растущая строка, – добавляет эксперт для корреспондента «Тюменская область сегодня».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бензин в Тюмени подорожал на 13%: АИ-95 стоит почти 80 рублей