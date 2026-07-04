Тюменские «Отряды мэра» с 6 июля выйдут на вторую смену

Фото: Отряды мэра Тюмень!

В Тюмени с понедельника, 6 июля, стартует вторая смена у «Отрядов мэра». На работу выйдут 1950 подростков от 14 до 17 лет. Они будут трудиться 10 дней всего по три часа в день и получат заработную плату в размере 7067,74 рублей.

Тюменские работодатели предлагают ребятам более 50 видов деятельности. подростки смогут попробовать себя в профессиях: помощников педагогов-организаторов, библиотекарей, операторов ЭВиВМ, делопроизводителей, экскурсоводов, художников-оформителей, журналистов, артистов, озеленителей, и прочее.

Всего в «Отрядах мэра» летом смогут поработать 5000 несовершеннолетних. Запись на 3 смену была открыта 19 июня. Все талоны в количестве 1100 штук были забронированы всего за 60 секунд.

- Этот рекорд - яркое свидетельство популярности проекта, а также активности, ответственности и желания молодёжи развиваться, – рассказали в сообществе Отряды мэра Тюмень! во ВКонтакте.

Вся официальная информация есть на сайте отряды-мэра.рф. Доступна запись в резерв по электронной почте rezerv_om@mail.ru, уточняет «Вслух.ру».

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