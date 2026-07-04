Тысячи бегунов стартуют на набережной Тюмени в рамках фестиваля IRONSTAR ТЮМЕНЬ

Фото: Тюмень - наш дом

Сегодня, 4 июля, проходит праздник бега в рамках фестиваля IRONSTAR ТЮМЕНЬ. Ранним утром участники уже устроили пробежку в тюменском экопарке в рамках проекта «5 вёрст». Перед стартом они сделали бодрящую разминку в виде акробатического рок-н-ролла.

Настоящий беговой праздник на набережной Туры у мультицентра «Контора пароходства» начнется в 15 часов. Первыми побегут девушки, в 16 часов на старт выходят мужчины.

А настоящий семейный праздник начнется в 17:00. Сперва самые юные атлеты от 7 до 12 лет пробегут свою тысячу метров.

В 17:20 на старт выйдут малыши от 0 до 6 лет, которым предстоит одолеть 500 самых важных метров в их спортивной жизни. Завершится насыщенный спортивный день в 18:00 на набережной у «Конторы пароходства». Здесь наградят победителей забегов, сообщает портал «Тюмень - наш дом».

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