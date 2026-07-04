Психотерапевт объяснила тюменцам, почему летом не хочется работать и что с этим делать

Летом работать совсем не хочется, но надо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара, солнце, пляжи, яркая одежда и нет мыслей о работе. Семейный психотерапевт Эльвира Соколова рассказала почему летом нет желания работать.

Специалист сама сталкивается с тем, что летом ей сложнее заставит себя работать. Она объясняет это естественной реакцией организма и психики на смену сезона.

Эльвира Соколова связывает летнюю лень с тем, что меняется социальный контекст. Коллеги и знакомые делятся в соцсетях фото отпусков, ягод, прогулок, пляжей, а тепло пробуждает желание почаще быть на улице. Световой день становится длиннее, а мозг постоянно получает сигналы о том, что сейчас время отдыха, путешествий и приятных встреч. Если же человек продолжает трудится, то внутри него «возникает внутренний конфликт между «надо» и «хочу». Родителям школьников лето переносить еще тяжелее из за каникул детей.

- Хочу успокоить тревожных работников и сказать, что желание меньше работать летом - это нормально, – говорит Эльвира Соколова.

Рекомендации тем, кто не хочет сбавлять рабочего темпа летом:

- Перепланировать рабочий день, то есть сложные интеллектуальные задачи переносить на утро, когда меньше усталости и жары, а вторую половину дня отводить под рутинные дела;

- добавлять небольшой отдых в течение дня: можно выйти на короткую прогулку или отложить телефон в сторону.

Если же нежелание работать сопровождается постоянной усталостью, потерей интереса не только к работе, но и к отдыху, ощущением бессмысленности, нарушением сна или выраженной тревогой, причина может быть не в лете, а в эмоциональном истощении или выгорании. Тогда только надо идти к психологу, пишет «МегаТюмень».

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