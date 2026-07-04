Тюменцам рекомендуют использовать для оплаты в интернет-магазинах виртуальные карты

Отныне информация о платежах и адресах удаляется через 30 дней после доставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупные интернет-магазины сегодня внедряют сквозное шифрование персональных данных и сокращают срок их хранения. Об этом рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Отныне информация о платежах и адресах удаляется через 30 дней после доставки, если клиент не дал отдельного согласия. По его словам, такое сокращение срока хранения данных снижает масштаб возможных утечек. Виртуальные карты с лимитом защитят основной счет, даже если данные попадут к третьим лицам.

Поэтому жителям Тюменской области рекомендуют проверять политику конфиденциальности перед регистрацией и использовать для оплаты виртуальные карты, пишет «Тюменская линия».

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