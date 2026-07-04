Летом в Тюмени откроют вторую очередь обновленного здания аэропорта Рощино

Фото: соцсети Александра Моора

Аэровокзальный комплекс в Рощино уже почти готов. Специалисты завершают работы и уже этим летом вторая очередь обновленного здания аэропорта будет открыта для пассажиров. Об этом заявил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Уже сейчас заметно, насколько комфортнее будет в обновлённом здании. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года, – пишет он.

Напомним, реконструкция Рощино началась в 2023 году. По проекту площадь тюменской воздушной гавани увеличится вдвое, а пропускная способность – втрое. Установлены и запущены в эксплуатацию семь телескопических трапов. Количество стоек регистрации увеличивают с 15 до 39. На время масштабной стройки аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.

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