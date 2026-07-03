«От кардиохирургии до педагогики»: Тюмень назвала новых Почетных граждан города

Фото: Тюменская городская дума.

Тюмень продолжает поступательное развитие по всем направлениям. К такому выводу пришли депутаты городской думы, заслушав отчёт главы Тюмени Максима Афанасьева. Мэр рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития областной столицы, реализации муниципальных программ и инвестиционных проектов, а также подвел итоги работы по благоустройству и поддержке жителей.

- Отдельный повод для гордости рост численности населения, но это и большая ответственность. Темпы строительства жилья зачастую выше, чем темпы возведения социальных объектов. Для решения этих задач в 2026 году совместно с правительством Тюменской области принят ряд решений, связанных с участием застройщиков в развитии социальной инфраструктуры. Первые положительные результаты уже есть, - сказал Максим Афанасьев.

Так, застройщики взяли на себя обязательства о строительстве двух детсадов и двух школ, - привел пример глава города, а в рамках комплексного развития территорий они передадут в муниципальную собственность 19 детских садов и две школы.

Депутаты высоко оценили работу главы города и его команды. Степан Киричук обратил внимание на подход администрации города к патриотической работе и восстановлению объектов культурного наследия.

- Тюмень достойно провела 2025 год, город отметил 80-летие Победы, Год защитников Отечества и Год Героев в Тюменской области. Это правильное движение. В школах города по сей день продолжаются встречи с героями. Например, с Рустамом Галиевичем Сайфуллиным, который организует работу с ветеранами труда и опытными наставниками — людьми, способными стать примером для молодежи. Продолжается открытие муралов на школах в память о защитниках, - сказал Степан Киричук.

Депутат похвалил и деятельность по сохранению культурного наследия. По его словам, радуют восстановленный Дом сказки Ершова и молодежная резиденция «Башня», которая уже стала местом притяжения юных горожан и молодежи.

Депутат Дмитрий Ошурков обратил внимание, что администрация города слышит все предложения - ведется планомерная работа по созданию природно-рекреационного каркаса Тюмени, открыт городской пляж.

Подводя итоги обсуждения отчёта главы Тюмени, председатель городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что ведётся системная комплексная работа по развитию областного центра и на это обратили внимание все депутаты.

- Ряд направлений имеет стабильно позитивную динамику. По-прежнему сохраняется низкий уровень безработицы. Мы видим, как растет объем отгруженных товаров собственного производства, как развивается средний и малый бизнес, наблюдается рост числа самозанятых. Администрация города серьезно относится к вопросам благоустройства и модернизации городской среды, - сказала Светлана Иванова.

Кроме того, народные избранники высоко отметили профессиональный труд Кирилла Горбатикова и Ольги Ройтблат. Они поддержали эти кандидатуры на присвоение званий – Почетный гражданин города Тюмени.

Кирилл Викторович — выдающийся детский кардиохирург, заслуженный врач РФ, доктор наук, профессор. Более 36 лет он посвятил спасению людей. Под его руководством отделение в областной клинической больнице №1 стало одним из лучших в стране.

Ольга Владимировна — доктор педагогических наук, Народный учитель РФ, лауреат престижных премий. Более 30 лет она отдала родной школе № 34 Тюмени, пройдя путь от учителя до директора.

- Оба этих человека, безусловно, достойны званий. Каждый в своей сфере добился не только профессионального, но и человеческого признания , - добавила Светлана Иванова.