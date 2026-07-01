Тюменские аллергологи запустили онлайн-школу для родителей

Фото: фрипик.ру.

В Тюмени заработала «Аллергошкола Парацельс» — образовательная онлайн-платформа, которая помогает родителям детей-аллергиков и взрослым пациентам разобраться в болезни без паники, заумных терминов и сомнительных советов из интернета. Проект запущен в декабре 2025 года и сейчас активно пополняется новыми уроками.

Аллергия, бронхиальная астма, крапивница, атопический дерматит — диагнозы, которые давно перестали быть редкостью. Взрослые пациенты, как правило, уже знают свои триггеры и умеют профилактировать приступы. Но когда сыпь или кашель впервые появляются у ребёнка, родители часто впадают в панику. Что делать? Чем кормить? Это навсегда? Именно для таких ситуаций и создана платформа.

«На приёме, даже если он длится 40 минут и дольше, физически невозможно уместить весь объём инструкций, — объясняет директор Центра аллергии и астмы "Парацельс" Александра Ашапина. — Нельзя за одно посещение детально разобрать питание, быт, путешествия, прививки и психологическую поддержку. Аллергошкола — это наш способ дать пациентам знания, которые всегда под рукой, в самом понятном и подробном формате».

Особая аудитория проекта — молодые мамы в период грудного вскармливания. У них десятки вопросов: как питаться, чтобы не навредить малышу? От чего это пятно — от завтрака или стирального порошка? Почему покраснели щёки после прививки? В Аллергошколе на эти вопросы отвечают практикующие врачи — не пересказывая учебники, а опираясь на тысячи историй болезни из собственной практики.

Сегодня на платформе уже доступны видеоуроки, памятки и чек-листы. К концу 2026 года авторы обещают довести библиотеку до 50 полноценных уроков — от базовых основ до сложных клинических случаев. Среди материалов — подробные инструкции по аллергии, астме, крапивнице и атопическому дерматиту, лайфхаки для отпуска с ребёнком-аллергиком, чек-листы для разных жизненных ситуаций. Для первых учеников действует акционная подписка — доступ ко всем текущим и будущим урокам по минимальной стоимости.

«Мы принципиально работаем только по клиническим протоколам и стандартам доказательной медицины, — подчёркивает Александра Ашапина. — Никаких "чисток организма", "биорезонансов" и прочих мифов. При этом мы знаем: нет двух одинаковых аллергиков. Каждый случай требует индивидуального подхода, и Аллергошкола помогает пациенту стать грамотным участником лечебного процесса».

Центр «Парацельс» специализируется на аллергологии и иммунологии более 20 лет. В арсенале клиники — собственная пыльцевая служба мониторинга, молекулярная диагностика на аллергочипах ALEX2 и ISAC ImmunoCAP, терапия методом АСИТ, которая не просто снимает симптомы, а «переучивает» иммунную систему не реагировать на аллерген.

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