Летние лаборатории Sciencely в Тюмени открывают медицинское направление: пять дней в роли хирурга, кардиолога и онколога

Фото: фрипик.ру.

В Тюмени открывается новое направление летних городских лабораторий Sciencely — «Медицина». Программа ориентирована на детей 9–13 лет и построена по модели полноценного медицинского практикума: участники не просто слушают теорию, а ежедневно работают руками, осваивая диагностическое оборудование и хирургические техники в условиях лаборатории с самым передовым оснащением.

Каждый день посвящен отдельной врачебной специализации. В нейрохирургическом модуле дети снимают показатели нервной системы методом миографии, изучают снимки МРТ и проводят операцию по установке кохлеарного импланта. Гастроэнтерологический день включает эндоскопическое удаление спаек в брюшной полости, резекцию кишки и наложение колостомы. В онкологическом модуле участники исследуют многообразие опухолей, выполняют гистологический анализ биоптата и моделируют лечение опухоли поджелудочной железы. Кардиологический блок учит расшифровке электрокардиограмм, установке электрокардиостимулятора и устранению очага аритмии. Завершает программу ортопедический модуль — чтение рентгеновских и КТ-снимков, забор малоберцовой кости и ее трансплантация на плечо.

«Формат городских лабораторий Сайнсли — это золотая середина между академическим образованием и летним отдыхом, — говорит Андрей Дятчин, основатель проекта. — Четыре часа в день — интенсивная наука, три часа — спорт и прогулки. Ребенок не перегружен, но за пять дней погружается в медицину настолько глубоко, что может осознанно сказать: да, я хочу быть хирургом, или нет, это не мое. Это честная профориентация, а не развлечение. К тому же родителям удобно: ребенок занят полезным делом днем и дома вечером — не нужно отправлять его в загородный лагерь на всю смену».

С участниками работают молодые ученые и студенты старших курсов профильных вузов. Такой подход обеспечивает не только научную достоверность программы, но и живой контакт: вчерашние студенты говорят с детьми на понятном им языке и становятся реальными ролевыми моделями. А дети учатся выдвигать гипотезы и ставить опыты как настоящие ученые, а не просто наблюдать красивые химические реакции.

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