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Расценки на оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

Расценки на оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва; дополнительные выборы депутата Курганской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Восточный; дополнительные выборы депутата Курганской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12:

Газета: 8 полос формата А3, крас. 4+4, бумага газетная, 45 гр. тираж 100 000 – 5 рублей за экземпляр.

Буклет А4: красочность 4+4, 1 фальц, бумага мел.гл.115 гр, тираж 10 000 – стоимость 17 рублей за экземпляр.

Плакат А3: красочность 4+0, бумага мел.гл.115 гр, тираж 10 000 – стоимость 14 рублей за штуку.

Брошюра: 24 полосы, 2 скрепки, формат А4, красочность 4+4, бумага мел.гл.115гр, тираж 10 000 – стоимость 99 рублей за экземпляр.

Баннер ПВХ: без люверсов, 3 на 6 м., плотность 300гр – 4500 рублей за штуку.

Изготовитель: ООО «Атас-Инфо», ИНН 5402004043 atas-info@yandex.ru

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