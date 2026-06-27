Тюменская мать задолжала своим детям 1,5 млн рублей алиментов

Фото: УФССП по Тюменской области

В колонию-поселение может отправиться 27-летняя мать двоих маленьких детей из Викуловского района Тюменской области. Ее 6 и 8-летние дети живут в семье опекунов, а горе-мать даже не думает содержать своих детишек. Тетка нигде не работает, ведет праздный образ жизни, а долг по алиментам составляет уже более 1,5 млн рублей.

По данным УФССП по Тюменской области, дамочка уже была привлечена к административной ответственности и отработала в наказание 30 часов обязательных работ. Но даже после этого алиментный долг так и не платила. За злостное неисполнение родительских обязанностей ей было вынесено наказание по в виде 200 часов обязательных работ. Но должница проигнорировала и это решение суда, на отработку она не вышла.

Теперь мамаше грозит более жесткое наказание - лишение свободы на срок до 1-го года в колонии-поселении.

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