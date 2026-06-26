Тюмень встает в пробку: улицу Максима Горького перекрывают на две недели

В Тюмени у ТРЦ «Гудвин» перекроют улицу Максима Горького из-за ремонта теплосети. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В связи с необходимостью проведения работ по реконструкции трубопровода тепловой сети, часть улицы Максима Горького в Тюмени будет закрыта для передвижения транспорта. Ограничения начнут действовать с 4 по 16 июля и затронут участок у ТРЦ «Гудвин», ближе к улице Советской.

Власти города призывают водителей заранее планировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения. Для объезда закрытого участка рекомендуется использовать соседние улицы: Ковалевская; 50 лет Октября; Холодильная; Фабричная.

Ранее для автомобилистов был закрыт еще один участок — на пересечении с улицей Харьковской. На данный момент информации о сроках открытия этого участка нет.

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