Жительница Тюмени за долг по ЖКУ в 40 тысяч рублей едва не лишилась Land Rover Sport

Фото: УФССП по Тюменской области

Тюменские судебные приставы вышли в очередной рейд с представителями теплоснабжающей организации. Так, одна из горожанок накопила долг за тепло более 40 тысяч рублей. Задолженность уже взыскивается через судебных приставов, которые выехали на место проживания должницы. У дома был припаркован ее автомобиль Land Rover Sport 2007.

Судебный пристав решил наложить арест на внедорожник. Женщина, понимая, что помимо долга за ЖКУ, ей еще придется заплатить за эвакуацию авто и его хранение на специальной стоянке, тут же нашла деньги. Она погасила всю сумму задолженности. Это позволило ей избежать ареста автомобиля и дополнительных финансовых потерь.

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