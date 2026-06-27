Кто видит ваши посты: как тюменцам уберечь личные данные в соцсетях

Тюменцам советуют пересмотреть приватность в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соцсети всё чаще встают на стражу личных данных пользователей — и делают это по умолчанию. Теперь при создании нового аккаунта система сразу ограничивает доступ к личной информации, не оставляя простор для случайных утечек. Владельцам старых профилей соцсети рассылают уведомления: предлагают освежить настройки приватности и подстраховаться от недоброжелателей.

Эксперты настоятельно рекомендуют жителям Тюмени не откладывать эту рутину на потом и внимательно проверить, кто имеет доступ к их фотографиям, списку друзей и публикациям. По словам директора по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексея Демяненко, вовсе не обязательно превращать профиль в неприступную крепость и закрывать его от всех подряд. Главное — чётко понимать, кто видит ваши посты, и осознанно управлять этой аудиторией. Ведь именно такой контроль заметно снижает риск того, что личные данные попадут в руки мошенников и будут использованы в корыстных целях.

Достаточно заглянуть в настройки приватности и задать нужные параметры: например, выбрать, кому показывать новые публикации — всем подряд, только друзьям или отдельным группам людей. Простая, на первый взгляд, процедура может стать надёжным заслоном между вашей личной жизнью и теми, кому она вовсе не предназначалась, пишет «Тюменская линия».

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