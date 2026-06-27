Нашествие слизней: дождливое лето превращает грядки тюменцев в пир для моллюсков

Агрономы Россельхозцентра рассказали, как спасти грядки от слизней Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дождливое лето в Тюменской области стало подарком для слизней: сырая почва помогает им передвигаться, искать еду и активно размножаться. В такую погоду вредители вылезают даже днём, а после ливней отправляются прямиком на грядки — ведь их привычные укрытия оказываются затопленными.

Как рассказали агрономы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, ущерб от слизней серьёзный: они выедают дыры на плодах и листьях, разносят грибковые и вирусные болезни. Особенно страдают капуста, томаты, картофель, огурцы, салат, клубника и цветы. Блестящие дорожки на листьях, похожие на тонкий слой целлофана, сигнализируют о вредителе.

Защитить урожай помогут простые меры. Наведите порядок на участке — уберите мусор, скосите траву, ликвидируйте укрытия для вредителей. Опудрите грядки золой или табачной пылью — это отпугнёт моллюсков. Можно сделать ловушку: положите кусочки огурца под деревянную доску и утром соберите собравшихся там слизней. Ещё вариант — раз в неделю опрыскивать места обитания вредителей раствором нашатырного спирта (5 столовых ложек на ведро воды). В тяжёлых случаях помогут препараты вроде «Грозы» или «Хищника», пишет tmn.aif.ru.

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