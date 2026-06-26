Пропала без следа: в Тюмени больше недели ищут 35-летнюю Кристину Кощееву

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюмени больше недели ищут 35-летнюю Кристину Кощееву, которая ушла из дома 18 июня и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост женщины — 165 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы чёрные.

Всех, кто видел Кристину или владеет информацией о её местонахождении, просят немедленно сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 (отряд «ЛизаАлерт») или 112.

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