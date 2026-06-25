Фото: Типичный Тобольск, ВК.

Как и обещали синоптики, в Тобольске 24 июня прошел ураган. В ЕДДС поступило несколько десятков заявок, которые связаны с последствиями шторма. Ураган в Тобольске — последние новости: что натворила стихия 24 июня и как город приходит в себя.

Тобольский апокалипсис: ураган затопил улицы, машины поплыли

Шквалистый ветер валил деревья, например, в Аптекарском саду несколько зеленых насаждений рухнули на землю. Специалисты работали утром и ночью, чтобы убрать стволы.

Фото: Типичный Тобольск, ВК.

Некоторые популярные дорожные магистрали затопил сильнейший ливень. Вечером автомобилисты рассекали по улицам, как подводные лодки. Уровень воды доходил до вершины колес.

По данным тобольской мэрии, управляющие компании работают на придомовых территориях, во дворах. На уборку всех упавших деревьев уйдет несколько дней.

Жители Тобольска рассказывают об отключении электричества на Знаменской улице. Сибиряки отмечают, что свет пропал в 19:30 вечером 24 июня. Электроснабжающая компания заявляет, что утром 25 июня подача электричества была восстановлена.

Мэр города Пётр Вагин обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность, заверив, что ситуация находится под контролем. Он также призвал горожан быть внимательными и осторожными при передвижении по улицам, которые пострадали от стихии.

Тобольск в белой мгле: после урагана город накрыл густой туман

Однако уже после шторма утром 25 июня Тобольск накрыл густой туман. По наблюдениям тоболяков, высотные объекты в городе еле виднелись в белой дымке. Наиболее густой туман можно наблюдать, в частности, над Иртышом – с высоты верхних этажей реку попросту не видно.

Фото: Типичный Тобольск, ВК.

Фото: Типичный Тобольск, ВК.

Задержки авиарейсов в Тюменской области не фиксируются. Проблем с неприятным запахом тоже не возникало.

Новая гроза и порывистый ветер: прогноз для Тюменской области

По данным Тюменского Гидрометцентра, 25 июня в Тобольске местами ожидается гроза и порывы ветра до 17 м/с. В соответствии с прогнозом сервиса «Вентускай.ком», завтра, 26 июня 2026 года, дневная температура в регионе и вовсе упадет до сентябрьского показателя в +12 градусов Цельсия.

Как передают прочие сервисы, публикующие долгосрочный прогноз, июль в Тюменской области в целом ожидается аномально холодным и дождливым. Гидрометцентр РФ прогнозируют приятный август для тюменцев. Согласно вероятному прогнозу синоптиков, последний месяц лета в регионе будет теплым, а температура воздуха на один градус выше климатической нормы.

Ранее мы рассказывали о том, что этим летом космос порадует землян удивительными явлениями. Одни из них довольно редкие, другие регулярно повторяются, но не менее примечательны и любопытны. К сожалению, не все из них можно будет увидеть без специального оборудования. Что будет происходить летом 2026 года в космосе, и какие из этих удивительных явлений смогут увидеть жители Тюмени, рассказал изданию «Комсомольская правда – Тюмень» главный инженер обсерватории «Старая Башня» Виталий Угренинов.

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