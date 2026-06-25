«Миллион с улыбкой»: как тюменские предприниматели играючи собрали рекордную сумму на детские мечты

Фото: Ирина Шарова.

В Тюмени с аншлагом прошел VII Летний благотворительный кубок MassOn Club — интеллектуального бизнес-сообщества, которое уже восемь лет доказывает: помогать детям можно не со слезами на глазах, а с азартом, улыбкой и отличным настроением.

За два дня турнира 22 команды — а это 176 игроков — не только скрестили шпаги в интеллектуальных поединках, но и собрали для подопечных Российского детского фонда внушительную сумму, превысившую один миллион рублей. Все средства уже переданы в тюменское отделение фонда на исполнение заветных желаний детей.

От трёх столов до полного зала

Фото: Ирина Шарова.

История MassOn Club началась восемь лет назад с камерных встреч — три команды по пять человек. Сегодня это масштабное событие, объединяющее предпринимателей, топ-менеджеров и представителей самых разных отраслей, готовых тратить время и деньги не только на саморазвитие, но и на помощь тем, кто в ней нуждается.

«За восемь лет проведения благотворительных игр мы видели массу примеров коллабораций, — рассказывает Светлана Раца, владелица бизнес-отеля "Евразия", сооснователь и постоянный участник MassOn Club. — Люди знакомились, находили общие интересы, и так зарождались новые проекты и сотрудничество. Формат благотворительной интеллектуальной игры позволил нам соединить три важные составляющие: доброе дело, пользу для личностного роста и общение с интересными людьми. Думаю, именно это и принесло проекту успех и приверженность игроков».

Миллион для детских желаний

Фото: Ирина Шарова.

Все сборы от билетов на игры MassOn Club по традиции направляются в тюменское отделение Российского детского фонда. Летний кубок-2026 не просто подтвердил традицию — он побил предыдущие рекорды.

«Когда-то мы начинали с трёх команд по пять игроков, но в этом году летний кубок MassOn Club собрал за игровыми столами двадцать две команды по восемь человек, которые состязались за звание чемпионов турнира, — говорит директор коммуникационного агентства "Пионер", президент MassOn Club Полина Гаранина. — Во время проведения Большого благотворительного турнира по традиции был организован "Круг Добра", и каждый участник смог сделать дополнительный личный взнос в пользу подопечных Российского детского фонда. За два дня седьмого Летнего кубка благодаря щедрости участников нам удалось собрать более одного миллиона рублей. Вместе мы делаем не только доброе дело, но и меняем жизнь конкретных людей к лучшему».

Фото: Ирина Шарова.

Евгения Репина, заместитель председателя тюменского отделения Российского детского фонда, обратилась к игрокам со словами искренней признательности:

«От лица Фонда хочу выразить глубочайшую благодарность каждому участнику Большого благотворительного турнира MassOn Club. Благодаря вашей постоянной помощи мы можем реализовывать благотворительные программы Фонда и поддерживать детей, которые в этом нуждаются, подарив им не только нужные вещи, о которых они мечтают, но и радость, счастье и веру в чудо. Спасибо вам огромное!»

«Масоны» против мифов: интеллект как оружие

Лейтмотивом VII Летнего кубка стала история и загадки тайных обществ. Тема выбрана не случайно: по замыслу организаторов, социальная миссия MassOn Club — тренировать критическое мышление, чтобы люди могли самостоятельно противостоять заблуждениям, демагогии и информационным манипуляциям.

Фото: Ирина Шарова.

Автор вопросов и бессменный ведущий игр, редактор телеграм-канала MassOn Club Алексей Кондрахин объясняет, чем большие кубки отличаются от ежемесячных встреч:

«На большие благотворительные турниры к нам приходят команды, которые зачастую уже обладают опытом взаимодействия. Кроме того, присутствует и эффект новизны. Кубки проходят редко — дважды в год — и это не только соревновательная игра, но и праздник. Праздник, куда люди приходят, чтобы помочь детям, проверить силы в интеллектуальной битве, хорошо провести время вместе с командой друзей и единомышленников. В любом случае наш клуб — это прежде всего люди, которые разделяют не только интеллектуальные, но и благотворительные цели, стремятся общаться, экологично развиваться и помогать другим».

«Здесь нет проигравших»: эмоции участников

Новички турнира признаются: формат превзошёл все ожидания. Елена Третьякова, совладелица и управляющая компании «МЭТР Страхование», впервые принявшая участие в кубке, делится впечатлениями:

«Мы оказались в удивительной атмосфере среди открытых, добрых и увлечённых людей. Уже само осознание того, что все собрались ради благотворительности, сразу объединяет. Такие встречи дарят радость общения и чувство сопричастности к большому доброму делу. Мы испытали целый спектр эмоций: удивление от неожиданных версий, радость побед, сплочение внутри команды, уважение к каждому мнению. Это прекрасный формат делового мероприятия, который воспитывает и развивает культуру благотворительности, даёт возможность оказаться в компании "своих людей". По сути, проигравших здесь нет, потому что всех объединяет общая идея. Для меня как руководителя было очень полезно увидеть, как сотрудник может повести себя в нестандартной ситуации, отстоять своё мнение, принять решение в ответственный момент».

Фото: Ирина Шарова.

Людмила Кабанова, руководитель проекта ООО «Проектное бюро "Новоград"», благодарит организаторов:

«Спасибо организаторам Большого благотворительного турнира MassOn Club за игру: было очень интересно и познавательно! Мы с удовольствием отгадывали вопросы, за которые хочется выразить отдельную благодарность редактору. Вроде бы все ответы лежат на поверхности, но в то же время надо включить логику и догадаться, отключив здравый смысл. Участие в благотворительных играх MassOn Club — это уникальная возможность воплотить мечту многих ребят в жизнь, подарить детям веру в чудо и при этом почувствовать себя феями и волшебниками. Приятно находиться в кругу единомышленников, разделяющих общие взгляды и стремящихся сделать мир лучше. Творите добро, и оно к вам обязательно вернётся!»

Что дальше?

Большие благотворительные турниры MassOn Club проходят дважды в год — зимой и летом. Следующая возможность присоединиться к сообществу интеллектуалов-благотворителей представится уже через несколько месяцев. А пока организаторы напоминают: каждая ежемесячная игра клуба — это тоже вклад в добрые дела, ведь все сборы неизменно направляются на помощь детям.

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