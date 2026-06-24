Ключи, гаджеты и кошачий корм: как в Тюмени 195 малышей ставили первые рекорды

Фотограф Сергей Пономарев.

В тюменском спорткомплексе «Строймаш» в июне прогремел необычный чемпионат. Главные герои — малыши до двух лет, дистанция — десять метров ползком, приз — первые в жизни кубки и медали. «Чемпионат ползунков» прошел уже в четырнадцатый раз и собрал рекордные 195 заявок.

Фотограф Сергей Пономарев.

Событие состоялось в рамках проекта «Создавая будущее» — победителя грантового конкурса «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Ямала».

Правила строгие: мамам и папам запрещено касаться детей — ни подтолкнуть, ни подтянуть. Зато разрешено всё остальное. Родители выстроились вдоль десятиметровой дорожки с арсеналом «приманок»: в воздухе мелькали связки ключей, смартфоны, плюшевые зайцы, а кто-то даже пришел с миской кошачьего корма — сработало безотказно.

Фотограф Сергей Пономарев.

«Чемпионат проходит в четырнадцатый раз и все так же актуален и востребован у молодых родителей. В этом году мы приняли 195 заявок на участие малышей до двух лет. А благодаря участию партнеров мы смогли расширить церемонию награждения и чествовали не только победителей и призеров, занявших второе и третье место, но и участников, ставших четвертыми в своей возрастной группе», — рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Фотограф Сергей Пономарев.

Золото в разных возрастных категориях взяли: Нестерова Василиса (10 месяцев), Бочарова Варвара (1 год 1 месяц) и Хупения Марк (1 год 8 месяцев). Каждому — кубок, медаль и памятные призы. Но без наград не остался никто: всем участникам вручили грамоты и подарки.

Фотограф Сергей Пономарев.

Особый момент вечера — чествование самого младшего спортсмена. Кугаевскому Ярославу — 5 месяцев и 27 дней. Малышу достался специальный приз от многолетнего партнера чемпионата — КБ «Стройлесбанк».

«Мы стали свидетелями того, как "Чемпионат ползунков" из простых соревнований превратился в большой семейный праздник. И глядя на эти забеги, где родители с помощью улыбок, танцев, песен и заветных игрушек мотивируют своих малышей преодолеть дистанцию, понимаешь истинную ценность момента. Это не просто командная игра, а событие, наполненное теплом и безусловной любовью. Для нас поддержка чемпионата — это вклад в будущее, где семья является ключевой ценностью», — отметил Александр Расковалов, заместитель Председателя Правления КБ «Стройлесбанк».

Фотограф Сергей Пономарев.

Организаторы уже позвали самых старших участников на следующий этап — «Гонки на толокарах». Дети от двух лет сразятся в скорости на игрушечных машинках уже в октябре.