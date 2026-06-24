В Тюменской области расследуют серию краж велосипедов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области участились случаи кражи велосипедов. Накануне сотрудники отделе МВД в Тобольске объявили в розыск преступника, который похитил оставленный без присмотра у дома №14 на Первомайской улице велосипед. Мужчин взял транспорта без спроса и спокойно покинул с ним территорию.

Согласно сообщению полицейских, подозреваемый мужчина худощавого телосложения, рост 170-175 см, был одет в олимпийку темного цвета, серые джинсы, кроссовки темные с белой подошвой, на голове бейсболка. Людей, кто узнал в преступнике знакомого, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (3456) 39-97-39, либо 102.

Еще несколько краж велосипедов произошло в июне 2026 года. В первый отдел полиции тюменского МВД поступил ряд заявление от владельцев двухколесного транспорта. Суммарный ущерб по 11 эпизодам составил более 100 тысяч рублей.

«Оперативники установили личность подозреваемого – ранее неоднократно судимого тюменца 1986 года рождения и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что обходил подъезды жилых домов в поисках оставленного без присмотра двухколесного транспорта. Он ломал бокорезами противоугонные тросы и забирал велосипеды потерпевших. Похищенное позже сдавал в комиссионный магазин, либо продавал знакомым. Деньги тратил на покупку алкоголя и различные бытовые нужды», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России по Тюменской области.

Следователи завели уголовные дела, а обвиняемого отпустили домой под подписку о невыезде.

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