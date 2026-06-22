Фото: ЧП Тюмень, ВК.

В Тюмени в подъезде многоэтажного дома на Олимпийской улице, 12а произошла жестокая расправа над котом. Трагедия случилась в ночь с 19 на 20 июня 2026 года.

По словам местной жительницы, которая и сообщила о происшествии в сети, неизвестный живодёр сначала пытался убить животное палкой, а затем сбросил его с верхнего этажа. Весь этаж был залит кровью.

«Ночью зверски убили кота. Весь этаж был в крови. Сначала пытались разделаться с ним с помощью палки, потом сбрасывали с этажа выше», — рассказала тюменка.

Издевательства над животным попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мучитель истязает кота, однако его лицо остаётся вне поля зрения объектива. При этом камера зафиксировала реакцию одного из свидетелей: услышав крики животного, из квартиры выглянул сосед. Мужчина посмотрел на происходящее, но не предпринял никаких попыток остановить живодёра и молча закрыл дверь, заявили волонтеры. В соцсетях тюменцы сообщили, что обратились в полицию: написали заявление. Пользователи отреагировали эмоционально и призвали привлечь живодера к ответственности.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что информация из соцсетей зарегистрирована, назначена проверка. Официальных заявлений от жителей по данному факту пока не поступало.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени волонтёры спасают кота, над которым поиздевались неизвестные. Котик по кличке Шалтай жил на одном из городских предприятий — местные работники его подкармливали, баловали вниманием, и он всегда был сыт и ласков. Но однажды питомец пришёл к людям весь в крови: неизвестный изверг вырезал у животного кусок плоти вместе с половыми органами. Подробности – в нашем материале.

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