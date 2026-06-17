Волонтёры Тюмени бьются за жизнь кота, ставшего жертвой чудовищной жестокости Фото: группа помощи бездомным животным «ЖиВи»

История маленького пушистого существа, над которым кто-то поиздевался с пугающей хладнокровностью, потрясла неравнодушных тюменцев. Котик по кличке Шалтай жил на одном из городских предприятий — местные работники его подкармливали, баловали вниманием, и он всегда был сыт и ласков. Но однажды питомец пришёл к людям весь в крови: неизвестный изверг вырезал у животного кусок плоти вместе с половыми органами.

Изверги вырезали органы

Куратор группы помощи бездомным животным «ЖиВи» Ирина Бутакова с болью рассказывает, насколько страшная это картина — ничего общего с обычной кастрацией тут нет, речь идёт о настоящем зверстве. Сотрудник предприятия, увидев измученного кота, забрал его домой. Его супруга попыталась помочь бедолаге, но быстро поняла: без профессиональных ветеринаров тут не обойтись.

– Как у него появились такие раны и откуда, почему все так четко и ровно вырезано?! Он столько натерпелся. Сейчас котик находится в стационаре — за ним ухаживают, наблюдают, обрабатывают огромную рану, на которой совсем нет кожи. Животное страдает от воспаления, рана постоянно сохнет и кровоточит. Стянуть края пока невозможно — вырезан слишком большой участок, – объяснили волонтеры Изданию «Комсомольская правда – Тюмень».

Фото: группа помощи бездомным животным «ЖиВи»

Впереди — приём у хирурга: именно там решат, как дальше лечить Шалтая и когда проводить уретростомию и пластическую операцию. Её сделают в Тюмени. Волонтёры твёрдо настроены выходить котика, а потом найти ему любящих хозяев: по словам активистов, он очень ласковый и совсем не пугливый.

– Вылечим его и будем искать хозяев, котейка – ласковый, контактный, не дикошарик. Ему примерно годик. Просто немыслимо, как можно быть таким жестоким, чтобы сотворить такое, – поделилась Ирина Бутакова.

Кошка без кожи просила помощи

Она вспоминает и другую жуткую историю, случившуюся несколько лет назад: тогда к людям за помощью приползла кошка, с которой буквально сняли шкуру.

– Кошка пришла к людям, видимо просить помощи – у нее только на голове оставалось немного кожи – все остальное кровоточащее тело. Принесли несчастную нам, пытались спасти ее, но кошка не выжила. Я не представляю, как это вообще возможно, — с содроганием говорит куратор зоозащитников. Она поясняет: когда животному невыносимо больно, в нём просыпается дикая агрессия — это естественная реакция на мучения.

Обращаться в полицию волонтёры не стали: по их мнению, там, скорее всего, ответят дежурной фразой «ну он же живой». Но молчать об этом люди не хотят — они уверены, что о таких случаях обязательно нужно рассказывать, предавать их огласке.

– Нельзя допускать такого обращения с животными, — подчёркивает Ирина Бутакова.

Сейчас волонтёры обращаются ко всем неравнодушным тюменцам: Шалтаю нужна помощь. Объявлен сбор средств на лечение и предстоящую операцию изувеченному коту– это не только шанс подарить пушистому малышу нормальную жизнь, но и веру в людей.

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