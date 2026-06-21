Заправки переписывают ценники: где в Тюменской области бензин стоит дороже всего

Цены на бензин и газ в Тюменской области совершили невероятный скачок. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Цены на бензин и газ в Тюменской области достигли своего пика. В конце июня 2026 года на тюменских заправках сильно подорожало топливо. В воскресенье, 21 июня, сервис «Филпрайс.ру» обновил цены на все марки бензина в Тюмени. Анализ показал, что бензин марки Аи-92 вырос в цене с прошлого года на 14% или на 8 рублей.

На сегодня стоимость данного вида бензина составляет 64 рубля. В конце 2025 года он стоил 56 рублей. При этом бензин марки Аи-95 с 61 рубля подорожал до 70,11 рубля. Скачок цен составил больше 15%

Дизельное топливо сейчас стоит 80 рублей, после 72 рублей в конце 2025 года. Метан и газ в Тюмени подорожали на семь и восемь рублей соответственно. Бензин марки Аи-98 вырос в цене за последний месяц на 2,16% или на 2 рубля.

В социальных сетях пользователи публикуют фото актуальных цен на заправках в городе Ишим, там цены на некоторые виды бензина перевалили за 100 рублей.

Напомним, в Тюменской области в субботу, 20 июня, была отражена атака на Антипинский нефтеперерабатывающий завод. На месте падения обломков работали экстренные службы. По предварительной информации, завод не пострадал, всех сотрудников эвакуировали.

Ранее мы рассказывали о том, как водителям в Тюменской области экономить на топливных затратах. Экономичное вождение начинается с правильного стиля вождения и технического обслуживания автомобиля. Подробности – в нашем материале.

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