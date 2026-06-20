Атака БПЛА на Антипинский НПЗ 20 июня 2026: что известно о ЧП к этой минуте

В Тюменской области отразили атаку БПЛА на Антипинский НПЗ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области отражена атака на Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор, на месте падения обломков работают экстренные службы.

По предварительной информации, завод не пострадал, всех сотрудников эвакуировали. Глава Тюменской области подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Пока это все новости об атаке БПЛА на Антипинский нефтеперерабатывающий завод 20 июня 2026 года.

Ранее в регионе ввели режим беспилотной опасности.

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