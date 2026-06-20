Режим беспилотной опасности в Тюменской области 20 июня 2026: почему ввели и на сколько Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области 20 июня 2026 года. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, нужно сохранять спокойствие и быть бдительным.

Если вы увидели беспилотник, сразу уходите из зоны его видимости и звоните по телефону 112. Ради безопасности в регионе запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, включая их обломки и работу ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам беспилотников тоже строжайше запрещено.

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