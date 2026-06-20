Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
На 55-м километре трассы Исетское – Упорово в Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада Веста» и трактора «Белорус» с цистерной. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 35-летняя водитель отечественной легковушки выехала на встречку и столкнулась с трактором. Она погибла на месте, 22-летний водитель трактора не пострадал.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
Женщина жила в селе Исетское и возвращалась домой с ночной смены. Вполне вероятно, что она могла уснуть за рулем.
Сейчас на месте ДТП работает наряд ДПС.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
Ранее мы рассказывали, что 15 июня 2026 года, на 101-м километре федеральной трассы Р-254 в Исетском округе Тюменской области произошла страшная авария. Вахтовый автобус столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем.
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