Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ранним утром в понедельник, 15 июня 2026 года, на 101-м километре федеральной трассы Р-254 в Исетском округе Тюменской области произошла страшная авария. Вахтовый автобус столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем. Снимки жуткого ДТП показали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На них видны последствия мощного столкновения: основной удар пришелся на лобовое стекло и, судя по всему, сторону водителя. Спасателям приходилось вытаскивать человека из салона автобуса с помощью специального оборудования. Автоинспекторы перекрыли часть федеральной трассы для устранения последствий ДТП.

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, в салоне автобуса находились 19 пассажиров и два водителя. В результате аварии один человек умер на месте, ещё 12 получили травмы. Позже стало известно, скольким пострадавшим потребовалась срочная госпитализация в больницу.

«Прибывшие на место вызова сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области провели деблокировку пострадавшего водителя . В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Комментарий о состоянии пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом на тюменской трассе ожидается.

До этого сообщали, что в Тюменской области суд отправил водителя в СИЗО после смертельной аварии. Мужчина, работавший водителем на арендованном автомобиле, ехал из Тавды в Тюмень. Виновник ДТП был уставшим после участия в соревнованиях по волейболу и уснул за рулём, когда допустил лобовое столкновение со встречной машиной. Подробности – в нашем материале.

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