Фото: скриншот с видео

19-летний юноша, житель села Слобода Бекшиль Исетского района Тюменской области утонул накануне, 19 июня 2026, при купании в Исети. Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, тело юноши вытащили из воды водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

В МЧС напоминают, что ни в коем случае нельзя купаться в необорудованных местах, заходить в воду в состоянии опьянения и оставлять детей у воды без присмотра взрослых.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что на 35-м километре Салаирского тракта утонул мужчина.

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