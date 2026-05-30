Под Тюменью утонул мужчина. Он купался в запрещенном месте

Под Тюменью утонул мужчина. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла на территории туристической базы, расположенной по Салаирскому тракту.
- На 35-м километре Салаирского тракта утонул мужчина. Тело погибшего извлечено из воды водолазами Тюменской областной службы экстренного реагирования, - прокомментировали в ведомстве.
Известно, что погибший отправился купаться в месте, где это было запрещено.
Обстоятельства происшествия устанавливаются спецслужбами.
МЧС России напоминает:
- не купайтесь в непредназначенных для этого местах;
- не игнорируйте знак «Купание запрещено»;
- не оставляйте детей у воды без присмотра.
