Под Тюменью утонул мужчина. Он купался в запрещенном месте

Под Тюменью утонул мужчина. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла на территории туристической базы, расположенной по Салаирскому тракту.

- На 35-м километре Салаирского тракта утонул мужчина. Тело погибшего извлечено из воды водолазами Тюменской областной службы экстренного реагирования, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что погибший отправился купаться в месте, где это было запрещено.

Обстоятельства происшествия устанавливаются спецслужбами.

МЧС России напоминает:

- не купайтесь в непредназначенных для этого местах;

- не игнорируйте знак «Купание запрещено»;

- не оставляйте детей у воды без присмотра.

