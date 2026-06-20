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НовостиПроисшествия20 июня 2026 11:01

В Тюмени аэропорт Рощино временно закрыли для безопасности полетов. Ограничения ввели на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Тюмени аэропорт Рощино временно закрыли для безопасности полетов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Алексей Туркин / https://vk.com/tjm.aero

Фото: Алексей Туркин / https://vk.com/tjm.aero

Тюменский аэропорт Рощино временно приостановил работу, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщили в Росавиации. Временные ограничения введены как на прием, так и на выпуск самолетов.

Ранее стало известно, что 20 июня 2026 в Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. Позже губернатор региона Александр Моор сообщил, что отражена атака на Антипинский нефтеперерабатывающий завод. На месте падения обломков работают экстренные службы.

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