Чем грозит нехватка витамина B для человека? Ответ нутрициолога

Тюменцев предупредили о возможности «отупеть» из-за нехватки витамина B Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дефицит витаминов группы B разрушает когнитивные функции человека и превращает привычные интеллектуальные задачи в трудновыполнимые испытания. В этом уверена клинический нутрициолог Татьяна Борейко. По ее словам, основной удар приходится на оперативную память и способность к длительной концентрации внимания. Из-за этого возникает ощущение «тумана» в голове.

- Без достаточного количества этих нутриентов мозг лишается базовой энергетической поддержки, необходимой для передачи нервных импульсов, что приводит к быстрой умственной утомляемости, - говорит Борейко.

При нехватке витамина B бывают и физические симптомы (сухость кожи, покалывания в конечностях, которые сигнализируют о сбоях в работе нервной системы). Но, если восполнить дефицит витамина B, то к человеку сразу возвращается ясность мышления, повышается стрессоустойчивость и восстанавливается способность эффективно обрабатывать информацию, пишет tmn.aif.ru.

Ранее офтальмолог рассказала тюменцам, способны ли витаминные комплексы улучшить зрение.

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