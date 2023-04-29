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НовостиОбщество29 апреля 2023 9:23

Офтальмолог рассказала тюменцам, способны ли витаминные комплексы улучшить зрение

Также специалист ответила на этот вопрос относительно продуктов
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Как правило, для улучшения зрения многие советуют есть морковь и чернику, либо пропить курс специальных витаминов для зрения. Но действительно ли от этого есть толк?

По словам специалиста Тюменского областного офтальмологического диспансера Марии Лаврентьевой, черника и морковь действительно содержат полезные для глаз вещества, но специально их есть для улучшения зрения бессмысленно, тоже самое касается и витаминных комплексов.

- Они не способны улучшить зрение на несколько диоптрий. Кроме того, чтобы получить минералы и витамины, специальные комплексы пить не стоит. Все полезные вещества должны поступать с едой, поэтому в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов, не забывайте и о мясе. Самое главное, чтобы питание было разнообразным и полноценным, - сказала эксперт.

Также она подчеркнула, что отдельно пить витамины без показания доктора не стоит, сообщает «АиФ-Тюмень».