Офтальмолог рассказала тюменцам, способны ли витаминные комплексы улучшить зрение

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Как правило, для улучшения зрения многие советуют есть морковь и чернику, либо пропить курс специальных витаминов для зрения. Но действительно ли от этого есть толк?

По словам специалиста Тюменского областного офтальмологического диспансера Марии Лаврентьевой, черника и морковь действительно содержат полезные для глаз вещества, но специально их есть для улучшения зрения бессмысленно, тоже самое касается и витаминных комплексов.

- Они не способны улучшить зрение на несколько диоптрий. Кроме того, чтобы получить минералы и витамины, специальные комплексы пить не стоит. Все полезные вещества должны поступать с едой, поэтому в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов, не забывайте и о мясе. Самое главное, чтобы питание было разнообразным и полноценным, - сказала эксперт.

Также она подчеркнула, что отдельно пить витамины без показания доктора не стоит, сообщает «АиФ-Тюмень».