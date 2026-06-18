«Белая футболка, бежевые брюки»: в Тюмени ищут мужчину, напавшего на ребенка в лифте

Следователи в Тюмени ищут напавшего на девочку в лифте на Монтажников. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области следователи устанавливают личность мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уголовное дело было заведено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

Поводом для начала расследования стала публикация в средствах массовой информации, которая содержала видеозапись с места происшествия. На записи зафиксирован эпизод, произошедший в лифте многоквартирного жилого дома на улице Монтажников в Тюмени. После совершения противоправных действий злоумышленник скрылся с места происшествия.

В настоящее время следствие предпринимает все необходимые меры для установления и задержания подозреваемого. Известно, что в момент совершения преступления на мужчине была футболка белого цвета и брюки бежевого цвета.

Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой о помощи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности подозреваемого или обстоятельствах произошедшего, просят позвонить по телефону оперативного дежурного: +7 (904) 491-43-25. Анонимность гарантируется.

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