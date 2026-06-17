Фото: ЧП Тюмень, ВК.

В Тюмени полицейские проводят проверку из-за сообщения о домогательствах к девочке-подростку в лифте многоэтажного дома. Инцидент произошёл 16 июня 2026 года на улице Монтажников, когда неизвестный мужчина зашёл в лифт вместе с девушкой. Автор жалобы опубликовал кадры в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На них, школьница заходит в подъезд, проходит к лифту, за ней следует мужчина. Он проходит в кабину вслед за ребенком. Двери закрываются, а уже через пару секунд раздались крики девушки.

«Вместе с девочкой в лифт зашел мужчина, через некоторое время раздались крики. Ребёнку удалось выбежать на восьмом этаже. После этого мужчина спустился на первый этаж и вышел из подъезда», - делится автор публикации в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили факт проверки и сообщили:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

В комментариях под видеозаписью пользователи призвали родителей несовершеннолетних провести с ними беседу, чтобы те не заходили в кабину лифта с незнакомцами.

До этого мы рассказывали о том, что в Тюменской области в холле школы взрослый мужчина домогался 15-летней девочки. По версии следствия, в школе Нижнетавдинского района для удовлетворения своего сексуального влечения и возбуждения преступник совершил с ребенком «развратные действия без применения насилия». Подробности – в нашем материале.

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