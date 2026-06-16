Свадебный кортеж в Тюмени: к танцам на дороге добавились езда по «встречке» и досмотр на наркотики

Фото: ГАИ Тюменской области.

В рамках разбирательства по факту опасного поведения участников свадебного кортежа в Тюмени полицейские привлекли к административной ответственности двух молодых автомобилистов.

20-летний водитель BMW, который является студентом и управляет автомобилем друга своего отца, был наказан по двум статьям. Его оштрафовали за отсутствие полиса ОСАГО, а также за нахождение на проезжей части без цели перехода.

Еще один 21-летний водитель Toyota Camry, не имеющий официального места работы, был привлечён к ответственности за движение по полосе для общественного транспорта.

В ходе проверки оба автомобиля были досмотрены на предмет наличия запрещённых веществ. Инспекторы проверяли салоны и багажники машин.

Напомним, молодожены и гости свадьбы устроили опасный флешмоб на проезжей части в Тюмени, остановившись для танцев прямо на оживлённых улицах. Все произошло при движении по улицам Мориса Тореза, Республики, Ленина и другим городским автомагистралям. Участники кортежа блокировали проезжую часть, создавая помехи для других автомобилистов. При этом часть машин двигалась по выделенной автобусной полосе, а также нарушала правила остановки и перестроения.

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