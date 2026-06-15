Фото: ГАИ Тюменской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции в понедельник, 15 июня 2026 года, заметили грубые нарушения правил дорожного движения со стороны молодожёнов и гостей свадебного кортежа в Тюмени. Водители и пассажиры устроили опасный флешмоб, остановившись для танцев прямо на оживлённых улицах.

Все произошло при движении по улицам Мориса Тореза, Республики, Ленина и другим городским автомагистралям. Участники кортежа блокировали проезжую часть, создавая помехи для других автомобилистов. При этом часть машин двигалась по выделенной автобусной полосе, а также нарушала правила остановки и перестроения.

В ходе проверки инспекторы выявили и другие нарушения. У некоторых автомобилей была незаконная тонировка и отсутствовали государственные номера. В частности, 30-летнюю автоледи на внедорожнике Mercedes-Benz («Геленваген») уже привлекали к ответственности за тонировку, однако она проигнорировала требование снять плёнку. В отношении неё было выписано новое требование об устранении нарушений.

Фото: ГАИ Тюменской области.

Позже в дело вмешалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства инициировали проверку.

«Водители останавливались посреди проезжей части, пассажиры выходили на дорогу, танцевали и снимали видео, один автомобиль перегораживал движение. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по опубликованной информации, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в целях обеспечения безопасности и законности на автодорогах в областном центре и в регионе», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Теперь автомобилистам грозит серьезное наказание – штраф (от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет); обязательные работы (до 240 часов); принудительные работы (до одного года); лишение свободы (до одного года).

Ранее мы рассказывали о том, что тюменский «стритрейсер» собрал комбо из нарушений и пытался сбежать от ДПС. Мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также нарушил правила тонировки и имел неоплаченные штрафы. За отказ остановиться и вождение без прав его автомобиль был помещён на спецстоянку. С начала лета в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 199 водителей, без водительского удостоверения.

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