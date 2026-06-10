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НовостиОбщество10 июня 2026 12:45

Тюменский «стритрейсер» собрал комбо из нарушений и пытался сбежать от ДПС

В Тюмени поймали водителя-«рекордсмена» с шестью нарушениями за одну поездку
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени инспекторы ДПС задержали 20-летнего водителя «Лады», который проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек совершил целый ряд грубых нарушений.

Он управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также нарушил правила тонировки и имел неоплаченные штрафы. За отказ остановиться и вождение без прав его автомобиль был помещён на спецстоянку.

С начала лета в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 199 водителей, не имеющих права управления транспортом, в регионе усилен контроль за такими нарушителями.

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