Тюменский «стритрейсер» собрал комбо из нарушений и пытался сбежать от ДПС

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени инспекторы ДПС задержали 20-летнего водителя «Лады», который проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек совершил целый ряд грубых нарушений.

Он управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также нарушил правила тонировки и имел неоплаченные штрафы. За отказ остановиться и вождение без прав его автомобиль был помещён на спецстоянку.

С начала лета в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 199 водителей, не имеющих права управления транспортом, в регионе усилен контроль за такими нарушителями.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.