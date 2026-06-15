Магия, трюки, восторг: волшебный Восток на манеже Тюменского цирка!

Фото: фотоархив шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе»

«Песчаная сказка» — не просто цирковое шоу, а настоящее путешествие по миру восточных легенд от Заслуженного артиста России Гии Эрадзе и «Росгосцирка». С первых минут представления зрители погружаются в волшебную историю: всё начинается с находки волшебной лампы, после чего публика вместе с главным героем отправляется в удивительное странствие.

Фото: фотоархив шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе»

На арене оживают яркие образы Востока: величественные караваны верблюдов пересекают пустыню, роскошные дворцы возникают словно из ниоткуда, а воздушные гимнасты взмывают под самый купол цирка. Акробаты демонстрируют сложнейшие трюки, эквилибристы и жонглёры удерживают внимание зала на протяжении всего спектакля.

Над постановкой трудится внушительная команда — более ста человек. На манеж во время массовых сцен выходят десятки артистов, а за кулисами работают костюмеры, ассистенты, техническая и административная группы.

Особое внимание уделено костюмам: богатая вышивка, необычные головные уборы и декоративные элементы создают сказочную атмосферу. При этом каждый наряд проходит тщательную проверку: артист обязательно репетирует в нём, чтобы убедиться в удобстве и безопасности — важно, чтобы ничего не цеплялось и не расстегивалось во время трюков.

Фото: фотоархив шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе»

Визитная карточка шоу — уникальный аттракцион с тремя полуторатонными бегемотами под руководством народного артиста РФ Тофика Ахундова. Эти свободолюбивые и гордые животные считаются одними из самых сложных для дрессировки, но на манеже они чувствуют себя как дома. Также в представлении участвуют верблюды, собаки, лошади, обезьяны, попугаи и пеликаны.

Екатерина Запашная отметила, что коллектив впервые привёз эту постановку в Тюмень. «Песчаная сказка» объединяет акробатику, дрессуру, авторскую музыку, современные технологии и атмосферу восточной сказки — и обещает стать одним из главных культурных событий региона.

Фото: фотоархив шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе»

«Когда мы вышли, и только начался спектакль, началась первая сцена базара, где было большое количество людей… и как зрители начали реагировать! Мы сразу зашли за кулисы и говорили: „Вы слышали? Какой потрясающий зритель!“. Тюменский зритель вообще великолепный! Одно удовольствие работать», — также поделилась эмоциями Екатерина Запашная.

Билеты раскупаются быстро — следите за расписанием на официальном сайте Тюменского цирка!