Тревожный сигнал: в Тюменской области зафиксирован резкий рост смертности от рака

В Тюменской области зафиксирован рост смертности от рака на 2,1%. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области зафиксирован рост смертности от злокачественных новообразований. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году этот показатель составил 144 случая на 100 тысяч населения, что ориентировочно соответствует 2335 умершим.

Темп прироста по сравнению с предыдущим годом составил 2,1%, что эквивалентно 48 дополнительным случаям.

Согласно статистике, наиболее частой причиной смерти становится рак трахеи, бронхов и лёгких. За ним следуют злокачественные образования в желудке, а также опухоли в ободочной кишке. На четвёртом месте по летальным исходам находится рак молочной железы.

Ранее мы рассказывали о том, что почему для онкобольных пациентов так важна физическая активность? Отвечают специалисты тюменского «Медицинского города».

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