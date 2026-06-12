Почему для онкобольных пациентов так важна физическая активность? Отвечают специалисты тюменского «Медицинского города»

Движение - это жизнь, и никогда эта фраза не бывает так актуальна, как на пути к ремиссии Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Диагноз «онкология» и последующее лечение - это огромное испытание для организма: часто после хирургического вмешательства, химио- или лучевой терапии пациенты сталкиваются со слабостью, болью и ограничением подвижности. В этот момент может казаться, что лучший помощник - покой, но на самом деле именно движение становится одним из самых мощных инструментов на пути к выздоровлению и возвращению к полноценной жизни.

В Медицинском городе работает отделение онкореабилитации. Там опытные инструкторы ЛФК составляют индивидуальные программы восстановления для пациентов, перенесших хирургическое лечение рака молочной железы, опухолей органов брюшной полости, малого таза и других онкологических заболеваний.

Отдельного внимания заслуживает логопедическая реабилитация. Для пациентов, перенесших операцию по поводу рака гортани, это шанс вернуть базовые функции: благодаря специальным упражнениям и работе со специалистом они заново учатся дышать, глотать и принимать пищу через рот, а также говорить, используя голосовые протезы или освоив пищеводный голос. Это долгий и кропотливый труд, но результат - возможность снова общаться с близкими и чувствовать себя самостоятельным - бесценен.

Наглядным примером служит история одного из пациентов Медицинского города. Мужчина 58 лет перенес сложную операцию по удалению опухоли гортани и мог дышать только с помощью трахеостомы, питался через зонд и не мог произнести ни слова. Казалось, что возвращение к нормальной жизни невозможно. Однако благодаря курсу реабилитации под руководством логопеда и инструктора ЛФК ситуация кардинально изменилась. Через несколько недель ежедневных занятий, направленных на восстановление мышечного тонуса и освоение специальных техник, пациент сделал первый самостоятельный вдох, а затем и первый глоток воды. Сегодня этот мужчина не только дышит и ест самостоятельно, но и снова общается с близкими, используя голосообразующий аппарат, и ведет активный образ жизни.

- Физическая активность под присмотром специалистов - это не про рекорды и марафоны, а про постепенное возвращение контроля над собственным телом, - отмечает заведующий отделением - врач физической и реабилитационной медицины Эсмира Хан. - Регулярные, правильно подобранные упражнения помогают снизить риск лимфостаза после удаления лимфоузлов, улучшить подвижность суставов, если после операции образовались спайки, победить слабость и утомляемость, укрепить мышечный корсет и даже улучшить настроение.

В конечном счете, физическая активность для онкологического пациента - это не просто рекомендация врача, а возможность жить. Жить активно, независимо и с уверенностью в завтрашнем дне, ведь движение - это жизнь, и никогда эта фраза не бывает так актуальна, как на пути к ремиссии.

Кстати, в течение прошлого года в отделении провели около 300 курсов амбулаторной реабилитации. Помощь в кабинете для стомированных пациентов получили 250 человек, а 170 направили на реабилитацию в санаторий «Градостроитель».

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